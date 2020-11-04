Как использовать авокадо в десертах

Сливочная, шелковистая текстура авокадо может быть использована не только для тостов и гуакамоле. Авокадо считаются ягодами — они очень хороши в приготовлении пикантных блюд. Порадуют и приятно удивят в десертах.

Выберите лучшие авокадо

Выбирая авокадо в магазине, слегка сдавливайте их, ягоды должны слегка поддаваться давлению, если они спелые. Крепкие авокадо еще не готовы к употреблению или приготовлению, а те, которые кажутся слишком мягкими, перезрели.

Созревание и правильное хранение

Незрелые авокадо можно оставить на столе и они созреют в течение пяти дней, можно ускорить, положив авокадо в бумажный пакет с яблоком или бананом на день или два. Спелые авокадо можно хранить в холодильнике два-три дня, чтобы они оставались свежими. Если вы не используете авокадо целиком, вы можете сохранить половину авокадо, покрывая мякоть оставшейся половины лимонным соком или оливковым маслом. Оберните его полиэтиленовой пленкой и положите в холодильник, где он будет храниться пару дней.

Заменим ими на жиры

Авокадо — отличный заменитель сливочного масла или жира, если рецепт требует одну чашку масла, вы можете легко заменить ее на одну чашку авокадо. Добавление авокадо в ваш любимый рецепт десерта может снизить калорийность и увеличить количество питательных веществ, учитывая, что авокадо, полезно для сердца, содержит калий, клетчатку, мононенасыщенные жиры и около 20 витаминов и минералов, таких как витамин К и фолиевая кислота. Это также отличный способ сделать рецепт вегетарианским.

Вдохновляйтесь Юго-Восточной Азией

Национальный напиток Индонезии — эстелер (Es Teler), ледяной коктейль из кокоса, авокадо, джекфрута, сгущенного молока и ароматного пандана. А вместо мороженого индонезийцы добавляют авокадо в свои молочные коктейли, подслащивая густой напиток сгущенным молоком и шоколадным сиропом. Точно так же во Вьетнаме популярны син-тобо или молочные коктейли из авокадо, приготовленные из той же комбинации спелого авокадо и сгущенного молока.

Авокадо с шоколадом

Авокадо придает глубину и насыщенность шоколадным десертам и восхитительно сочетается с шоколадным пудингом с авокадо, веганским шоколадным брауни с авокадо, трюфелями или помадкой. Из авокадо, какао-порошка и меда или кленового сиропа можно приготовить в блендере воздушный мусс-десерт или глазурь для кексов.

Авокадо придает шоколадным конфетам невероятную бархатистость.

Делаем натурально зеленую глазурь

Делаем яркую зеленую глазурь для своих тортов. Берем сливочное масло и мякоть авокадо в соотношении 1: 1 для сливочного крема. Медленно взбиваем спелую мякоть авокадо, добавляем лимонный сок, сахарную пудру, получая кремовую бархатистую текстуру чудесной зеленой глазури. Можно охладить, чтобы глазурь немного застыла перед использованием.

Выпекаем лучше веганские пироги

Авокадо — ключевой ингредиент для веганских пирогов с лаймом или лимоном, создающих жизнерадостный зеленый оттенок. Можно использовать авокадо в качестве начинки. Все, что вам нужно, это блендер и терпение. Для сгущения начинки пирогов с авокадо, добавим кешью или любые другие орехи. Орехи предварительно замочите, часов на восемь.

Будьте осторожны с цветом

Поскольку авокадо зеленого цвета, очень тщательно выбираем ингредиенты для смешивания с авокадо, так как многие сочетания будут хорошими на вкус, но могут выглядеть непривлекательными. Например, смешивая малину или клубнику с авокадо, нужно быть осторожными, чтобы получить желаемый оттенок.

Если вы используете авокадо отдельно, а не смешиваете его с другими ингредиентами, обязательно используйте немного кислоты, например сок лайма или лимона, чтобы предотвратить окисление.

Мороженное из авокадо

Замороженные лакомства помогают нам охладиться летом, из авокадо получается легкое и освежающее мороженое, поскольку мякоть авокадо со сливками застывает, не кристаллизуясь. Авокадо хорошо сочетается с мороженым и смузи, легко смешивать и получить множество разных вкусов. Попробуйте рецепт мороженого с авокадо и зеленым чаем. Не стесняйтесь экспериментировать с дополнительными ароматизаторами, возможно, добавляя в смесь порошки, такие как спирулина или белок коллагена. Заправить мороженое какао-крупками, проросшими семенами или свежими фруктами.